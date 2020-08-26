Петр Порошенко пытается опереться на националистическое крыло внутри Украины, но это достаточно неоднородный лагерь, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Руслан Бизяев

«Для них Петр Алексеевич тоже является своего рода зрадником (предателем. — Ред.). Поэтому от того, насколько он сможет полностью монополизировать радикальное поле, во многом зависит его активность в ближайшие месяцы. Попытки идут. Посмотрим, чем они закончатся. Там же и «Голос», и «Нацкорпус», и «Правый сектор»*, и «Свобода» — сложный состав, чтобы быстро сварить из него съедобное блюдо», — рассказал собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости.

В этом году главные торжества проводились не на Майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях.

Киев перед выборами. Безальтернативный Кличко и союз «Слуги народа» с УДАРом © Facebook, Партія УДАР Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве.

Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего». В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции».

Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».

На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.

*Организация запрещена в России