«Под покровом ночи 26 августа в Харькове совершено нападение на общественную приемную городской организации "Оппозиционной платформы — За жизнь", — написал он.
Он также опубликовал фотографии поврежденного большого партийного баннера на входе в офис и разрисованных краской табличек с многочисленными наклейками и символикой организации Centuria.
Офис приемной был открыт во вторник, 25 августа.
Старый офис ОПЗЖ в Харькове неизвестные неоднократно обливали краской, а в декабре 2019 года к входу в офис прикрепили учебную гранату.