Неизвестные повредили фасад нового офиса городской организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Харькове в ночь на среду на улице Полтавский Шлях. Об этом 26 августа написал на своей странице в Facebook глава харьковской городской организации ОПЗЖ Андрей Лесик

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