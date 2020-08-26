Министерство образования и науки обнародовало новые требования для обучения во время карантина для заведений внешкольного, общего среднего образования, а также профтехов и вузов. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Минобразования на своем сайте

Отмечается, что вход в помещения учреждения возможен только при наличии защитной маски или респиратора. Во время занятий маски можно не использовать, но их применение является обязательным во время передвижения по помещениям учреждения, исключение для учеников 1-4 классов.

«В оранжевых зонах педагогам во время занятий рекомендуется использовать защитные щитки вместо масок. В случае выявления температуры свыше 37,2 или признаков острого респираторного заболевания сотрудник не допускается», — говорится в сообщении.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 26 августа

В учреждениях образования необходимо организовать места для обработки рук антисептиками на всех входах в заведения, обозначить их яркими указателями и инструкциями о правилах дезинфекции рук.

Также необходимо обеспечить централизованный сбор использованных масок и перчаток в отдельные контейнеры с крышками — у входа в учреждение, в коридорах и санузлах и проводить проветривание в течение не менее 10 минут после каждого занятия.