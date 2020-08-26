Отмечается, что вход в помещения учреждения возможен только при наличии защитной маски или респиратора. Во время занятий маски можно не использовать, но их применение является обязательным во время передвижения по помещениям учреждения, исключение для учеников 1-4 классов.
«В оранжевых зонах педагогам во время занятий рекомендуется использовать защитные щитки вместо масок. В случае выявления температуры свыше 37,2 или признаков острого респираторного заболевания сотрудник не допускается», — говорится в сообщении.
Во время карантина не допускается также организация питания по типу «шведского стола» и самообслуживания, а также работа питьевых фонтанчиков.
В учреждениях образования необходимо организовать места для обработки рук антисептиками на всех входах в заведения, обозначить их яркими указателями и инструкциями о правилах дезинфекции рук.
Также необходимо обеспечить централизованный сбор использованных масок и перчаток в отдельные контейнеры с крышками — у входа в учреждение, в коридорах и санузлах и проводить проветривание в течение не менее 10 минут после каждого занятия.