Отметка в паспортах иностранцев о временном запрете на въезд в Белоруссию является стандартной практикой и осуществляется в рамках национального законодательства. Об этом в среду, 26 августа, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на МВД Белоруссии

Ранее в МВД России заявили о том, что белорусские власти испортили паспорта российских журналистов, задержанных во время протестов и высланных из страны.

«Это обычная практика, соответствующая национальному законодательству, что при принятии решения о запрете на въезд проставляется соответствующая отметка в паспорте иностранного гражданина», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что решение о запрете на въезд в отношении иностранного гражданина принимается «не просто так», а потому что «они нарушили законодательство республики».

Белоруссия. Хроника протестов, 25 августа

Ранее сообщалось, что несколько российских журналистов были задержаны во время массовых протестов в Белоруссии. Некоторым из них впоследствии запретили въезд в республику. В частности, речь идет о фотокорреспонденте МИА «Россия сегодня» Илье Питалеве, журналисте Znak.com Никите Телиженко, сотруднике «Медузы» Максиме Солопове и других.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.