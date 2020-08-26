Операция президента Чехии Милоша Земана, который был госпитализирован из-за перелома руки, прошла хорошо. Об этом 26 августа сообщает iRozhlas

Земан передумал и решил ехать на празднование 75-летия Победы в Москву © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк рассказал пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

Операцию провели под общим наркозом, она длилась более полутора часов. Сейчас жизни Земана ничего не угрожает.

Рабочая программа президента будет скорректирована с учетом состояния его здоровья. Длительность госпитализации пока неизвестна, ее позднее определят медики.

О госпитализации Земана стало известно нгакануне вечером. Он получил травму, поднявшись с кресла и споткнувшись.

Земан является президентом Чехии с марта 2018 года, до этого он возглавлял страну в период 2013-2018 годов. Продолжительное время он страдает от невропатии ног, в связи с чем ходит с тростью.