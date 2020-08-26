«Операция прошла штатно, и сейчас господин президент находится под обычным послеоперационным наблюдением врачей», — рассказал пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.
Операцию провели под общим наркозом, она длилась более полутора часов. Сейчас жизни Земана ничего не угрожает.
Рабочая программа президента будет скорректирована с учетом состояния его здоровья. Длительность госпитализации пока неизвестна, ее позднее определят медики.
О госпитализации Земана стало известно нгакануне вечером. Он получил травму, поднявшись с кресла и споткнувшись.
Земан является президентом Чехии с марта 2018 года, до этого он возглавлял страну в период 2013-2018 годов. Продолжительное время он страдает от невропатии ног, в связи с чем ходит с тростью.