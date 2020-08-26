Он отметил, что сроки перенесены из-за командировки советника президента Франции.
«Господин Бонн (Эммануэль Бонн, советник президента Франции. — Ред.) позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты — это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится», — заявил Ермак.
На первом за три года саммите в «нормандском формате», прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В соответствии с коммюнике было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в этом формате.
Планы лидеров европейских стран встретиться еще раз, чтобы обсудить проблему конфликта в Донбассе, сорвала пандемия коронавируса.