Встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» может пройти до 10 сентября. Об этом 26 августа заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время поездки в Днепропетровскую область, передает «РБК-Украина»

Он отметил, что сроки перенесены из-за командировки советника президента Франции.

«Господин Бонн (Эммануэль Бонн, советник президента Франции. — Ред.) позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты — это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится», — заявил Ермак.

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В соответствии с коммюнике было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в этом формате.

Планы лидеров европейских стран встретиться еще раз, чтобы обсудить проблему конфликта в Донбассе, сорвала пандемия коронавируса.