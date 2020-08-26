«Сегодня в Следственном комитете состоится допрос Светланы Алексиевич по делу Координационного совета… У нас вызывает серьезное недоумение тот факт, что ни Генеральная прокуратура, ни Следственный комитет до сих пор официально не возбудили ни одного уголовного дела по фактам насилия в отношения мирных граждан после выборов 9 августа. И в то же время увидели большую "опасность" в Координационном совете, который выступает исключительно за мирные и законные способы урегулирования политического кризиса в стране», — говорится в сообщении.
В КС также отметили, что оказывают необходимую поддержку всем своим членам, которые «подверглись и подвергаются сейчас давлению со стороны правоохранительных органов».
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти. Алексиевич отсутствовала на первом заседании совета из-за инфекционных ограничений.