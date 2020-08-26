Координационный совет белорусской оппозиции удивлен отсутствием уголовных дел, возбужденных по фактам насилия в отношении мирных граждан после президентских выборов в республике. Об этом в среду, 26 августа, сообщила пресс-служба совета в Telegram

«Сегодня в Следственном комитете состоится допрос Светланы Алексиевич по делу Координационного совета… У нас вызывает серьезное недоумение тот факт, что ни Генеральная прокуратура, ни Следственный комитет до сих пор официально не возбудили ни одного уголовного дела по фактам насилия в отношения мирных граждан после выборов 9 августа. И в то же время увидели большую "опасность" в Координационном совете, который выступает исключительно за мирные и законные способы урегулирования политического кризиса в стране», — говорится в сообщении.

Белоруссия. Хроника протестов, 25 августа

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти. Алексиевич отсутствовала на первом заседании совета из-за инфекционных ограничений.