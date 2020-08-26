Для сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко перемирие на Донбассе критически затянулось, поэтому радикалы принимают все возможные меры, чтобы доказать, что нынешняя власть в лице президента Владимира Зеленского ничего не может, об этом 26 августа рассказал политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Якубин считает, что ситуация вокруг Донбасса искусственно нагнетается националистами. Примером тому служит ситуация с главой Офиса президента Андреем Ермаком, которому радикалы вменяют провал спецоперации Украины по поимке российских граждан, якобы сотрудников ЧВК.

Алексей Якубин: Пока Ермак демонстрирует эффективность в продвижении к миру, не следует ждать его отставки © Facebook, Алексей Якубин

«Люди избирали Зеленского, чтобы он решил конфликт в Донбассе, и он сам это неоднократно подчеркивал. И его конкуренты это осознают. Чтобы Зеленскому не удалось больше, чем Порошенко, такая концепция. Показать, что вот, вы критиковали Порошенко, а он все, что мог, сделал, а Зеленскому больше не удалось. Нынешнее перемирие вызывает большой негатив со стороны Порошенко и его сторонников, которые пытаются все нивелировать и сказать, что это никакое не перемирие», — подчеркнул эксперт.

С полным текстом интервью можно познакомиться здесь.

В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости.

В этом году главные торжества проводились не на Майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях.

Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве.

Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего». В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции».

Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».

На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.