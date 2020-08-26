Политолог Якубин считает, что ситуация вокруг Донбасса искусственно нагнетается националистами. Примером тому служит ситуация с главой Офиса президента Андреем Ермаком, которому радикалы вменяют провал спецоперации Украины по поимке российских граждан, якобы сотрудников ЧВК.
Эксперт обратил внимание, что подобное происходит всякий раз при подвижках на востоке Украины.
«Люди избирали Зеленского, чтобы он решил конфликт в Донбассе, и он сам это неоднократно подчеркивал. И его конкуренты это осознают. Чтобы Зеленскому не удалось больше, чем Порошенко, такая концепция. Показать, что вот, вы критиковали Порошенко, а он все, что мог, сделал, а Зеленскому больше не удалось. Нынешнее перемирие вызывает большой негатив со стороны Порошенко и его сторонников, которые пытаются все нивелировать и сказать, что это никакое не перемирие», — подчеркнул эксперт.
С полным текстом интервью можно познакомиться здесь.
В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости.
В этом году главные торжества проводились не на Майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях.
Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве.
Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего». В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции».
Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».
На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.