«Новый политический сезон начинается. Для власти Зеленского он станет определяющим: либо состоится работа над ошибками, либо страна начнет готовиться к новым президентским выборам. Досрочно», — пишет Гончарук.
Он добавил, что в новый политический сезон страна входит на фоне адаптивного карантина и антирекордов по заболеваемости Covid-19, парламента с «монобольшинством полураспада» и правительства без утвержденной программы действий.
По его словам, «сборная крепких хозяйственников» в нынешнем составе Кабинета министров «пытается тихо плыть по течению и лишний раз не высовываться».