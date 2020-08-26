Экс-премьер Украины Алексей Гончарук считает, что в стране могут пройти досрочные выборы президента, если действующие власти не проделают работу над ошибками. Об этом 26 августа он написал в своей колонке на сайте издания «Новое Время»

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