Польский независимый профсоюз «Солидарность» собрал 1 млн злотых (20,2 млн рублей) в поддержку бастующих белорусов. Об этом в среду, 26 августа, сообщил «Интерфакс»

Деньги профсоюз перечислил в фонд «Солидарность с Беларусью».

По словам председателя «Солидарности» Петра Дуды, профсоюз направил в Белоруссию гуманитарную помощь в виде нескольких десятков тонн продуктов питания, которые могли бы понадобиться рабочим во время забастовки.

До и после «революции». Польша, Германия и Белоруссия в борьбе за китайский транзит © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.