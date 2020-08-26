Деньги профсоюз перечислил в фонд «Солидарность с Беларусью».
По словам председателя «Солидарности» Петра Дуды, профсоюз направил в Белоруссию гуманитарную помощь в виде нескольких десятков тонн продуктов питания, которые могли бы понадобиться рабочим во время забастовки.
Он также выступил с «Обращением к Беларуси» и сообщил, что собирает конференцию по деятельности профсоюзов в поддержку протестующих белорусов. По его словам, «Солидарность» будет поддерживать Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП), который Дуда считает «единственным в Беларуси свободным профсоюзом».
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.