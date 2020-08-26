Национальная полиция Украины задержала жителя Луганской области, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов «Схемы: коррупция в деталях - RFERL Радио Свобода». Об этом 26 августа сообщает МВД Украины в Telegram

«И я через это прошел»: Зеленский прокомментировал поджог авто журналистов «Схем» © пресс-служба президента Украины «Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже», — заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. Ранее стало известно, что в ночь на 17 августа был подожжен автомобиль программы «Схемы». По словам журналиста Михаила Ткача, последний материал, в съемках которого участвовала эта машина, был о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.