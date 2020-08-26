Мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК, которая позволяет произвести поимку без разрешения суда.
«Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже», — заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Ранее стало известно, что в ночь на 17 августа был подожжен автомобиль программы «Схемы». По словам журналиста Михаила Ткача, последний материал, в съемках которого участвовала эта машина, был о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.