К президенту Мексики, изъявившему на днях готовность испытать на себе российскую вакцину от коронавируса, присоединятся сотни его сограждан. Об этом 25 августа сообщает «Интерфакс»

Знак свыше: жителей Мексики испугал град в форме коронавируса © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Марсело Эбрард.

Он объяснил, почему его страна интересуется участием в заключительной фазе клинических испытаний российской вакцины.

«Я благодарен послу РФ Виктору Коронелли за его визит в наше министерство. Мы обсудили вакцину "Спутник V". Выразил ему наш интерес к участию в третьей фазе. Это бы позволило рассчитывать на получение вакцины в Мексике в более короткие сроки», — написал он в Twitter.

С начала эпидемии в Мексике выявили более 560 тысяч заражений коронавирусом, более 60 тысяч инфицированных скончались.