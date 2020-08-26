«Достигнуто соглашение, в рамках которого две тысячи добровольцев из Мексики примут участие в третьей фазе испытаний российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"», — заявил глава мексиканского Министерства иностранных дел Марсело Эбрард.
Он объяснил, почему его страна интересуется участием в заключительной фазе клинических испытаний российской вакцины.
«Я благодарен послу РФ Виктору Коронелли за его визит в наше министерство. Мы обсудили вакцину "Спутник V". Выразил ему наш интерес к участию в третьей фазе. Это бы позволило рассчитывать на получение вакцины в Мексике в более короткие сроки», — написал он в Twitter.
С начала эпидемии в Мексике выявили более 560 тысяч заражений коронавирусом, более 60 тысяч инфицированных скончались.