Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что после окончания его срока пребывания на должности главы государства граждане будут гордиться им, а не «плевать в лицо». Об этом он рассказал в интервью Euronews, которое было обнародовано 25 августа вечером

«Что по-настоящему важно для меня, когда я перестану быть президентом Украины, — я смогу спокойно ходить по улицам не только Киева, но и по всей стране. Лучший результат — гордость народа за меня, но даже без этого как минимум хочется, чтобы люди здоровались со мной при встрече. Я надеюсь, что им не захочется сказать мне что-то неприятное или еще хуже — я надеюсь, что люди не захотят плюнуть мне в лицо», — заявил он.

По словам главы государства, многие политики заканчивают свою карьеру именно так — не выходят к народу, не возвращаются в общество из-за того, как они вели свою политику. Зеленский отметил, что пока он делает все, чтобы не было стыдно его родителям и детям.