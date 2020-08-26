Проводить аналогии между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и его бывшим коллегой Виктором Януковичем неуместно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

По его словам, Янукович мог быть отстранен от власти через год с небольшим в результате обычных демократических выборов, которые на Украине при всей условности демократии гораздо более честные, чем в Белоруссии.

«Что касается Януковича, то за ним стояла как минимум половина Украины, половина избирателей, жители Юго-Востока, которых он предал, отказавшись от активной борьбы и пойдя на компромисс, будучи легитимным президентом, будучи избранным президентом после разочарования населения в Викторе Андреевиче Ющенко. Так что здесь ситуации совершенно разные. Лукашенко находится у власти уже 26 лет, в очередной раз он сам себя навязывает обществу, потому что власть для него и для его семьи — это вопрос существования», — объяснил эксперт.

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Глухая оборона власти. Марш оппозиции в Минске прошел в условиях, максимально приближенных к гражданской войне © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко, который по данным ЦИК Белоруссии набрал более 80% голосов. Для разгона массовых акций силовики применяли применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно, ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).