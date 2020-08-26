«Для них власть — это ресурс для личного обогащения. А те, у кого они хранят эти деньги, и держат их за причинное место. Поэтому украинская элита не связывает свое будущее с Украиной. Их дети в Лондоне, в Европе недвижимость, бизнес-активы, как у Авакова в Италии», — привел пример эксперт.
Что касается России, указал политолог, то политика президента РФ Владимира Путина, вымуштровавшего российский олигархический класс и заставившего его служить государству, украинскую элиту не устраивает.
Что касается «мягкой силы» России на украинском направлении, добавил Золотарев, то, во-первых, Россотрудничество тратит на весь мир меньше, чем USAID на одну Украину, а во-вторых, даже эти небольшие деньги там разворовывались.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.