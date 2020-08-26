Украинская политическая элита не делает ставку на Россию в том числе потому, что она является компрадорской, и власть для нее является ресурсом для личного обогащения. Об этом рассказал руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарёв: Россия усилила интеллектуальный ресурс команды Лукашенко © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Что касается России, указал политолог, то политика президента РФ Владимира Путина, вымуштровавшего российский олигархический класс и заставившего его служить государству, украинскую элиту не устраивает. Что касается «мягкой силы» России на украинском направлении, добавил Золотарев, то, во-первых, Россотрудничество тратит на весь мир меньше, чем USAID на одну Украину, а во-вторых, даже эти небольшие деньги там разворовывались. Полный текст интервью можно прочитать здесь.