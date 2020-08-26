«Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария… Я скажу это честно, но не как президент Украины. Я абсолютно не хочу вмешиваться в белорусские выборы, и я этого не буду делать. Украина не будет вмешиваться. Это их внутренние дела», — заявил он.
Кроме того, Зеленский отметил, что еще не поздно властям и обществу начать диалог, чтобы разрешить ситуацию тем или иным способом. При этом, по его мнению, результат не важен. Просто «путь не должен быть кровавым».