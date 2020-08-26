Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что абсолютно не хочет вмешиваться в белорусские выборы и он лично этого делать не будет. Об этом он рассказал в интервью Euronews, которое было обнародовано 25 августа вечером

«Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария… Я скажу это честно, но не как президент Украины. Я абсолютно не хочу вмешиваться в белорусские выборы, и я этого не буду делать. Украина не будет вмешиваться. Это их внутренние дела», — заявил он.