Вне зависимости от действий нынешней украинской власти, радикалы будут проверять ее на крепость с помощью масштабных уличных протестов, такой прогноз 25 августа дал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Бортник объяснил, какой повод используют радикалы для свержения Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского и его команды и переиграть результаты голосования в свою пользу.

«Осенью-зимой в Украине вероятны масштабные политические протесты в любом случае. Будут ли, не будут уступки по Донбассу — неважно. В эту осень, на втором году президентства, радикальные оппоненты Зеленского попытаются прощупать его на крепость и начать уличный протест, к которому нынешняя власть демонстрирует высокую чувствительность», — сказал Бортник.

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В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости.

В этом году главные торжества проводились не на майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях. Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве. Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего».

В колонне прошли маршем националистические организации, такие как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции». Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».

На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.