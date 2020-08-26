Эксперт уверен, что перед местными украинскими выборами, запланированными на 25 октября, радикалы проведут уличные протесты, чтобы покачнуть слабую власть Владимира Зеленского и его команды и переиграть результаты голосования в свою пользу.
«Осенью-зимой в Украине вероятны масштабные политические протесты в любом случае. Будут ли, не будут уступки по Донбассу — неважно. В эту осень, на втором году президентства, радикальные оппоненты Зеленского попытаются прощупать его на крепость и начать уличный протест, к которому нынешняя власть демонстрирует высокую чувствительность», — сказал Бортник.
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В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости.
В этом году главные торжества проводились не на майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях. Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве. Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего».
В колонне прошли маршем националистические организации, такие как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции». Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».
На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.