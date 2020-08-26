«В настоящее время, после тех событий, после выборов, убежища в Литве попросили одиннадцать граждан Беларуси», — заявила она.
Отмечается, что десять белорусов обратились с просьбой предоставить убежище уже будучи на границе с государством, еще один — находясь непосредственно в Литве. По словам Гудзинскайте, все обратившиеся имеют одинаковый мотив: они боятся расправы на родине.
«Если репрессии не прекратятся, то прошений об убежище может быть еще больше», — добавила она.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.