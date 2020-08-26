Одиннадцать граждан Белоруссии за последние дни попросили предоставить им политическое убежище в Литве. Об этом сообщила руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, передает Sputnik Беларусь

«В настоящее время, после тех событий, после выборов, убежища в Литве попросили одиннадцать граждан Беларуси», — заявила она.

Ветеран спецподразделений МВД: Для некоторых белорусов протесты - лишь способ добиться убежища в Европе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Если репрессии не прекратятся, то прошений об убежище может быть еще больше», — добавила она.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.