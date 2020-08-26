Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что по результатам второй «нормандской встречи» высок шанс окончания войны в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью Euronews, которое было обнародовано вечером 25 августа

«Все продвигается, но не так быстро, как я ожидал. Но сейчас перемирие. Будет встреча в "нормандском формате". В-третьих, был обмен пленными. Мы договорились о линии разграничения и 20 точках разминирования. Это очень важно… Думаю, по результатам второй "нормандской встречи" высок шанс окончания войны», — заявил он.

Донбасс: режим тишины оправдался, очередь за «формулой Штайнмайера» © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Также президент отметил, что по сравнению с прошлой командой никто так сильно не хотел этого, как он, даже близко. Никто не сделал так много с точки зрения ускорения процесса и оказания давления.