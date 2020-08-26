«Все продвигается, но не так быстро, как я ожидал. Но сейчас перемирие. Будет встреча в "нормандском формате". В-третьих, был обмен пленными. Мы договорились о линии разграничения и 20 точках разминирования. Это очень важно… Думаю, по результатам второй "нормандской встречи" высок шанс окончания войны», — заявил он.
Сроки Зеленский не назвал, уточнив, что хотел бы этого как можно раньше. Он завил, что хочет верить в то, что «это произойдет в этом году».
Также президент отметил, что по сравнению с прошлой командой никто так сильно не хотел этого, как он, даже близко. Никто не сделал так много с точки зрения ускорения процесса и оказания давления.