Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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Там отметили, что делегация казахстанского правительства посетила Россию с рабочим визитом. 

На встречах с представителями российского кабмина, в том числе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, обсуждались вопросы промышленной кооперации, приобретения и применения вакцины от COVID-19.

«Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармация" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний», — говорится в материале.

Иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет бесплатной и добровольной и состоится после завершения всех стадий клинических испытаний, подчеркивается в сообщении.

 