Там отметили, что делегация казахстанского правительства посетила Россию с рабочим визитом.
На встречах с представителями российского кабмина, в том числе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, обсуждались вопросы промышленной кооперации, приобретения и применения вакцины от COVID-19.
«Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармация" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний», — говорится в материале.
Иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет бесплатной и добровольной и состоится после завершения всех стадий клинических испытаний, подчеркивается в сообщении.