Москва и Нур-Султан подписали соглашение о поставке в республику российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 26 августа сообщили на официальном сайте премьер-министра Казахстана

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

На встречах с представителями российского кабмина, в том числе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, обсуждались вопросы промышленной кооперации, приобретения и применения вакцины от COVID-19.

«Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармация" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний», — говорится в материале.

Иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет бесплатной и добровольной и состоится после завершения всех стадий клинических испытаний, подчеркивается в сообщении.