На Украине с начала эпидемии зафиксировано 110 085 случаев коронавируса, 2354 летальных, 53 454 пациента выздоровели. Об этом 26 августа сообщает Минздрав Украины в Telegram

«По состоянию на 9:00 в Украине 110 085 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2354 летальных, 53 454 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1670 новых случаев. Всего проведено 1 452 006 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 584 пациента», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По состоянию на утро 26 августа в Центр поступило 1995 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 169 290 сообщений о подозрении на COVID-19.