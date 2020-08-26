«По состоянию на 9:00 в Украине 110 085 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2354 летальных, 53 454 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1670 новых случаев. Всего проведено 1 452 006 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 584 пациента», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано во Львовской области и в Киеве — 13 560 и 12 248 человек соответственно.
По состоянию на утро 26 августа в Центр поступило 1995 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 169 290 сообщений о подозрении на COVID-19.