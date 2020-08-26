Радикальные националисты в качестве повода к протестам против украинского президента Владимира Зеленского могут использовать любые компромиссы по Донбассу или изменения в гуманитарной политике. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Украину ждут масштабные протесты, притом, что власть Зеленского становится формальной © Facebook, Ruslan Bortnik Петр Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени».

Эксперт пояснил, что сейчас радикалы ждут не столько ошибок Зеленского, а каких-то действий, которые они смогут использовать против него для организации протеста.

«Правым нужно что-либо, что стало бы поводом для их возвращения в борьбу за власть, потому что сегодня электоральная социология показывает, что у правых победить на выборах шансов нет. В лучшем случае — это ниша в 25-30%», — считает Бортник.

Политолог добавил, что в таких заявлениях больше шантажа и давления, в ходе которого на Зеленского пытаются оказывать давление — и в части реализации его внешнеполитической, внутриполитической программы мира на Донбассе, и в части преследования самого Порошенко.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.