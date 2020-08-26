В День независимости Украины экс-президент Петр Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени».
Эксперт пояснил, что сейчас радикалы ждут не столько ошибок Зеленского, а каких-то действий, которые они смогут использовать против него для организации протеста.
«Правым нужно что-либо, что стало бы поводом для их возвращения в борьбу за власть, потому что сегодня электоральная социология показывает, что у правых победить на выборах шансов нет. В лучшем случае — это ниша в 25-30%», — считает Бортник.
Политолог добавил, что в таких заявлениях больше шантажа и давления, в ходе которого на Зеленского пытаются оказывать давление — и в части реализации его внешнеполитической, внутриполитической программы мира на Донбассе, и в части преследования самого Порошенко.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.