«В рамках Нормандского переговорного процесса Россия не хочет обсуждать вопрос деоккупации Автономной Республики Крым, а за шесть лет не создано ни одной эффективной переговорной площадки, которая способствовала бы возвращению полуострова под украинский контроль. Но действующая украинская власть будет работать над тем, чтобы это изменить», — сказал Зеленский.
По словам Зеленского, для него вопрос Крыма является таким же приоритетом, как и ситуация в Донбассе.
Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам проведенного там референдума. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос с Крымом закрыт окончательно.