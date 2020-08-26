Президент Украины Владимир Зеленский хочет создать «эффективную» переговорную площадку по Крыму. Об этом 25 августа он сообщил в интервью телеканалу Euronews

Зеленского призывают атаковать Крым: рискнет ли хлопец? - видео

По словам Зеленского, для него вопрос Крыма является таким же приоритетом, как и ситуация в Донбассе.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам проведенного там референдума. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос с Крымом закрыт окончательно.