Зеленский подчеркнул, что не желает белорусам тех же событий, которые произошли на Украине в 2014 году.
«Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария», — пояснил глава государства.
По его мнению, еще не поздно начать диалог между властью и обществом, чтобы разрешить конфликт.
«Результат не важен. Это вообще не про него, а про путь к нему. И этот путь не должен быть кровавым», — сказал Зеленский.
Он добавил, что не хочет и не будет вмешиваться в белорусские выборы и внутренние дела соседней страны.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.