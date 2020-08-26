Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Euronews 25 августа сравнил протесты, вспыхнувшие в Белоруссии после выборов главы государства, и Майдан

Дзермант: Майдан – не вариант для белорусской оппозиции © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария», — пояснил глава государства.

По его мнению, еще не поздно начать диалог между властью и обществом, чтобы разрешить конфликт.

«Результат не важен. Это вообще не про него, а про путь к нему. И этот путь не должен быть кровавым», — сказал Зеленский.

Он добавил, что не хочет и не будет вмешиваться в белорусские выборы и внутренние дела соседней страны.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.