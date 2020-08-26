По ее словам, представитель США дал обещание, что он сам и американский народ сделают все возможное для того, чтобы помочь оппозиции Белоруссии в сложившейся ситуации.
При этом она не уточнила, как именно Биган планирует помогать, но описала разговор с Биганом как «замечательный и добрый».
Тихановская встретилась с Биганом 24 августа. Они обсудили политический кризис в Белоруссии.
Во вторник с Биганом также встречался глава МИД России Сергей Лавров, который указал своему американскому собеседнику на то, что силы из-за границы пытаются спровоцировать насилие в Белоруссии, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков, и назвал эту ситуацию опасной.
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты из-за президентских выборов, на которых, по официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80%. Сам Лукашенко утверждал, что за происходящим стоят США.