Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью телеканалу Fox News 25 августа рассказала, что заручилась поддержкой заместителя госсекретаря США Стивена Бигана

Тихановская заявила о начале «мирной революции» в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом она не уточнила, как именно Биган планирует помогать, но описала разговор с Биганом как «замечательный и добрый».

Тихановская встретилась с Биганом 24 августа. Они обсудили политический кризис в Белоруссии.

Во вторник с Биганом также встречался глава МИД России Сергей Лавров, который указал своему американскому собеседнику на то, что силы из-за границы пытаются спровоцировать насилие в Белоруссии, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков, и назвал эту ситуацию опасной.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты из-за президентских выборов, на которых, по официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80%. Сам Лукашенко утверждал, что за происходящим стоят США.