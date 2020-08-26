«Двенадцатого декабря 2019 года по результатам полного и всестороннего исследования всех обстоятельств гибели Дмитрия Тымчука, выводов судебных экспертиз, проведенного следственного эксперимента, учитывая записи с камер видеонаблюдения, показаний его близких и других собранных доказательств в совокупности, уголовное производство было закрыто в связи с отсутствием события преступления, а именно умышленного убийства», — заявила Максимец.
По ее словам, следствие установило, что в квартире Тымчука на момент происшествия были только он и его сожительница. Последнее время перед гибелью он находился в депрессивном состоянии и редко выходил из квартиры, а в день смерти вообще не покидал место проживания.
В июне прошлого года МВД Украины подтвердило гибель депутата от фракции «Народный Фронт» Тымчука. Полиция рассматривала разные версии случившегося, среди которых самоубийство, умышленное убийство и неосторожное обращение с оружием.
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Тымчука орденом «За мужество» III степени после того, как группа украинских депутатов подписала обращение к президенту с предложением наградить орденом «Свободы» погибшего депутата.