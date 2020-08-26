Дело о гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Об этом 25 августа сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН

«Потерь нет»: В Киеве застрелен украинский пропагандист Тымчук — видео © кадр из видео Украина.ру

По ее словам, следствие установило, что в квартире Тымчука на момент происшествия были только он и его сожительница. Последнее время перед гибелью он находился в депрессивном состоянии и редко выходил из квартиры, а в день смерти вообще не покидал место проживания.

В июне прошлого года МВД Украины подтвердило гибель депутата от фракции «Народный Фронт» Тымчука. Полиция рассматривала разные версии случившегося, среди которых самоубийство, умышленное убийство и неосторожное обращение с оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Тымчука орденом «За мужество» III степени после того, как группа украинских депутатов подписала обращение к президенту с предложением наградить орденом «Свободы» погибшего депутата.