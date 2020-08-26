Президент Украины Владимир Зеленский 25 августа в интервью телеканалу Euronews заявил, что не все государства-члены Европейского союза хотят видеть Украину в его составе

Кущ объяснил, почему Украина подписала «полуфабрикантный» текст Соглашения об ассоциации с ЕС © Facebook, Алексей Кущ

Он отметил, что для украинцев важна «стопроцентная четкая позиция Европы по Украине».

«И я просил многих европейских лидеров о том, чтобы они сказали украинскому народу, как им действовать, шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС. И когда украинцы получат этот ответ — они скажут, сколько времени это займет, смогут ли они это сделать и когда. Нужно четкое понимание, что мы все этого хотим сейчас», — добавил президент.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституции, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.