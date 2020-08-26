Президент Белоруссии Александр Лукашенко понимает, что протестующие не смогут вечно митинговать на улице, поэтому тянет время. Об этом политолог Вадим Самодуров сказал в интервью изданию Украина.ру

Кочетков назвал ошибку организаторов белорусских протестов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам Самодурова, белорусы могут протестовать сколько угодно, но без стратегии, организации и четких целей этот протест лишен каких-либо политических перспектив. Единственное, чего таким образом могут добиться протестующие, — это остаться без работы и средств к существованию, отметил эксперт.

«Лукашенко прекрасно это понимает. Поэтому он тянет время… Стратегически он сейчас, конечно, переигрывает оппозицию и несогласных. День за днем он снижает градус образовавшейся "вулканической массы" общественного протеста. Если он продержится еще месяц-два — эта раскаленная в какой-то момент "лава" застынет и будет ничем не отличаться от холодной гречневой каши», — сказал Самодуров.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.