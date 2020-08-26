В День независимости Украины экс-президент Петр Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени».
При этом Зеленский, по мнению Бортника, очень условно контролирует ситуацию в стране. По его словам, ввиду того, что Украина — институционально не созревшее государство, с потерей рейтингов возможность реально на что-то делать значительно снижается.
«Власть Зеленского сегодня становится все более и более формальной… Полномочия есть, а реальной власти для их реализации часто критически не хватает. Зеленский достаточно слабый институционально, прежде всего, управленец. Один из самых слабых, наверное, в истории Украины», — сказал политолог.
Следующие региональные выборы на Украине должны пройти 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.