Президент Украины Владимир Зеленский обладает полномочиями главы государства, однако реальной власти для их реализации ему не хватае. Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

Шутить и обещать. Что за год показал Зеленский Украине © AFP, Fabrice COFFRINI Петр Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени».

При этом Зеленский, по мнению Бортника, очень условно контролирует ситуацию в стране. По его словам, ввиду того, что Украина — институционально не созревшее государство, с потерей рейтингов возможность реально на что-то делать значительно снижается.

«Власть Зеленского сегодня становится все более и более формальной… Полномочия есть, а реальной власти для их реализации часто критически не хватает. Зеленский достаточно слабый институционально, прежде всего, управленец. Один из самых слабых, наверное, в истории Украины», — сказал политолог.

Следующие региональные выборы на Украине должны пройти 25 октября 2020 года.

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