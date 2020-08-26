«В случае победы Трампа у Порошенко будет лишь несколько вариантов поведения. Первый — уйти на пенсию, второй — уехать из страны, третий — сесть в тюрьму и так далее», — объяснил собеседник издания.
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Согласно прогнозу, опубликованному интернет-порталом FiveThirtyEight 12 августа, вероятность победы на предстоящих выборах бывшего вице-президента США Джо Байдена 71%, действующего главы государства Дональда Трампа — 29%.
Однако в сообщении отмечается, что у Трампа ещё есть значительный шанс выиграть, ведь времени для активизации избирательной кампании достаточно, и вообще авторы прогноза задаются вопросом, стоит ли доверять опросам, поскольку в 2016 году по всем социологическим исследованиям бывший госсекретарь Хиллари Клинтон лидировала с огромным отрывом, но президентом она не стала. Тогда FiveThirtyEight оценивал её шансы на победу так же, как сейчас Байдена — 71,4% против 28,6% у Трампа.