Петр Порошенко надеется, что на выборах президента США победит Джо Байден, однако если Дональд Трамп останется хозяином Белого дома, у бывшего президента Украины останется лишь несколько вариантов действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

«В случае победы Трампа у Порошенко будет лишь несколько вариантов поведения. Первый — уйти на пенсию, второй — уехать из страны, третий — сесть в тюрьму и так далее», — объяснил собеседник издания.

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«Тут вам не Белоруссия!» Что на самом деле происходит с «демократией по-американски» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Джо Байдена 71%, действующего главы государства Дональда Трампа — 29%.

Однако в сообщении отмечается, что у Трампа ещё есть значительный шанс выиграть, ведь времени для активизации избирательной кампании достаточно, и вообще авторы прогноза задаются вопросом, стоит ли доверять опросам, поскольку в 2016 году по всем социологическим исследованиям бывший госсекретарь Хиллари Клинтон лидировала с огромным отрывом, но президентом она не стала. Тогда FiveThirtyEight оценивал её шансы на победу так же, как сейчас Байдена — 71,4% против 28,6% у Трампа.