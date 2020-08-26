Политическое будущее экс-президента Украины Петра Порошенко напрямую зависит от победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Экс-президент Украины Петр Порошенко в День независимости 24 августа прошел в одном строю с участниками так называемой АТО и националистами. После этого в своей речи лидер «Евросолидарности» недвусмысленно намекнул на скорое свержение действующей власти, заявив, что «зелень падает по осени».

Однако по словам Константина Бондаренко эти заявления не более чем угроза, так как у Порошенко нет возможностей выступить против Владимира Зеленского.

«У Порошенко единственная надежда на то, что осенью на выборах в Соединенных Штатах победит Байден. И, соответственно, Порошенко придет к нему и попросит назначить себя любимой женой. То есть это единственное, на что рассчитывает Порошенко», — объяснил политолог.

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Битва за Белый дом началась: с чем Трамп идёт на второй срок © РИА Новости, Кейтлин Оукс | Перейти в фотобанк Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Дональда Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Джо Байден.

В своих прогнозах политолог опирается на собственную систему «13 ключей», в которой оцениваются такие факторы, как экономическое положение страны, социальная составляющая (включающая наличие или отсутствие волнений и скандалов), занимаемая должность, а также харизма того или иного кандидата, то есть в расчёт берётся общая картина, а не опросы, аналитика, ежедневные взлёты и падения рейтинга.

К слову, Лихтман уверен, что и результаты выборов 2000 года, когда делал ставку на вице-президента Альберта Гора, он предсказал верно, ведь тогда всё решил пересчёт голосов во Флориде.