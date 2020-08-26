Судьба оппозиционного Координационного совета во многом будет зависеть от того, насколько он будет выгоден странам Запада. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру 25 августа

«Запад все воспринимает прагматично. Если совет (Координационный совет — ред.) будет представлять какой-то интерес, то, конечно, ему будут помогать. Даже как формальной альтернативе Лукашенко, для того чтобы не признавать итоги выборов. И если не в открытую отказывать президенту Лукашенко в легитимности, то иметь эту угрозу в кармане», — озвучил свое мнение Богдан Безпалько.

Богдан Безпалько: Лукашенко и Януковича объединяет только то, что оба пытались усидеть на двух стульях © РИА Новости, Нина Зотина

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

О создании Координационного совета экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила 14 августа, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.

По факту создания оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В состав Совета входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко.

В четверг, 20 августа, стало известно, что часть членов Совета вышли из его состава.