Идеология белорусской оппозиции похожа на украинскую идеологию, однако большинство белорусов не ведутся на откровенную русофобию. Об этом председатель движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов сказал в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: Лидеры оппозиции в Белоруссии дрейфуют в сторону русофобии, но молчат, чтобы не отпугнуть попутчиков © Facebook, Денис Жарких

«Их проблема в том, что на откровенную русофобию белорусы не ведутся. Здесь подавляющее большинство разговаривает на русском языке, не имеет ментального барьера, отделяющего от общерусского пространства… Поэтому, когда пришлось реально бороться за власть, эти люди попросту вынуждены были "наступить на горло собственной песне"», — сказал Агафонов.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

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