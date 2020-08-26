Лидер белорусского государства, выходящий из вертолета и с оружием в руках, не может вызывать восхищения, которое испытывают сторонники Лукашенко, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру 25 августа

«Это все театр одного очень бездарного актера. Он — не Сальвадор Альенде (бывший президент Чили — ред.). Он не сражается с транснациональными корпорациями, он не защищает свой дворец от путчистов, которые штурмуют его силами армии, танками и авиацией. Здесь нечем восхищаться», — высказался эксперт.

Богдан Безпалько: Лукашенко и Януковича объединяет только то, что оба пытались усидеть на двух стульях © РИА Новости, Нина Зотина

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).

Уровень безработицы в стране до проведения президентских выборов по данным Минфина оценивался примерно в 7 %.