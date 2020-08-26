«Это все театр одного очень бездарного актера. Он — не Сальвадор Альенде (бывший президент Чили — ред.). Он не сражается с транснациональными корпорациями, он не защищает свой дворец от путчистов, которые штурмуют его силами армии, танками и авиацией. Здесь нечем восхищаться», — высказался эксперт.
Сальвадор Альенде — бывший президент Чили, который проводил аграрную реформу и национализацию крупных частных компаний и банков. Вскоре страна разделилась на два враждующих лагеря: сторонников и противников Альенде. Последние обвиняли президента в авторитаризме и захвате власти. Альенде погиб в сентябре 1973 года при военном перевороте, во время штурма президентского дворца. По официальной версии, лидер страны застрелился из автомата Калашникова.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).
Уровень безработицы в стране до проведения президентских выборов по данным Минфина оценивался примерно в 7 %.