Белорусская оппозиция не станет разбивать палаточный лагерь, как украинцы в 2014 году, но митинги в Белоруссии не прекратятся, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру 25 августа

Протестная акция, которая прошла в Минске в воскресенье, 23 августа, обошлась без столкновений. По мнению Безпалько, митингующие не стали брать пример с украинцев образца 2014 года и разбивать палаточный лагерь не потому, что они испугались силовиков, а потому что оппозиция выбрала другую тактику протестов.

«Это демонстрация того, что большая часть населения Белоруссии не хочет видеть Лукашенко у власти, видеть его своим президентом. Вместо того чтобы пойти на диалог с людьми, он летает на вертолете и выходит с автоматом в руках. Президент ведет себя не как глава государства, а как кичливый позер», — прокомментировал эксперт.

Богдан Безпалько: Лукашенко и Януковича объединяет только то, что оба пытались усидеть на двух стульях © РИА Новости, Нина Зотина Богдан Безпалько назвал «театром одного очень плохого актера» и добавил, что именно против него и бастуют белорусы, потому что не верят, что этого человека избирает большинство уже шестой раз подряд.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб.). Уровень безработицы в стране до проведения президентских выборов, по данным Минфина, оценивался примерно в 7%.