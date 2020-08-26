Интернет-публицист Алексей Ларкин объяснил метод работы автоматической цензуры в социальной сети «ВКонтакте», которая играет на руку геополитическим врагам России. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Freedom House: Запреты Вконтакте и Одноклассников не принесли Украине результата, нужно работать эффективнее © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«У наших оппонентов, как политических, так и культурно-идеологических, появляется очень удобный инструмент нападок — нужно всего 10-20 аккаунтов, которые в нужный момент завалят бота-модератора ВК жалобами, и любой ваш паблик или канал удалят мгновенно и безвозвратно, совершенно не разбираясь в том, есть ли чья-то вина и присутствуют ли вообще эти мифические "враждебные высказывания"», — сказал он.

Он напомнил, что на других платформах с аналогичной политикой такое уже происходило с документальными фильмами канала WarGonzo и с каналами изданий NewsFront и «Царьград».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.