По его данным, «ВКонтакте» хочет ввести систему автоматической цензуры. При этом Ларкин убежден, что такой политикой могут воспользоваться геополитические враги России.
«У наших оппонентов, как политических, так и культурно-идеологических, появляется очень удобный инструмент нападок — нужно всего 10-20 аккаунтов, которые в нужный момент завалят бота-модератора ВК жалобами, и любой ваш паблик или канал удалят мгновенно и безвозвратно, совершенно не разбираясь в том, есть ли чья-то вина и присутствуют ли вообще эти мифические "враждебные высказывания"», — сказал он.
Он напомнил, что на других платформах с аналогичной политикой такое уже происходило с документальными фильмами канала WarGonzo и с каналами изданий NewsFront и «Царьград».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.