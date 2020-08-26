На грядущих местных выборах Украины активизируется «партия войны», которая планирует проведение масштабных политических протестов. Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

Украина: протесты всех против всех © Скриншот из видео Украина.ру Петр Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени».

«Осенью-зимой в Украине вероятны масштабные политические протесты в любом случае. Будут ли, не будут уступки по Донбассу — неважно. В эту осень, на втором году президентства, радикальные оппоненты Зеленского попытаются прощупать его на крепость и начать уличный протест, к которому нынешняя власть демонстрирует высокую чувствительность», — сказал Бортник.

Следующие региональные выборы на Украине должны пройти 25 октября 2020 года.

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