В День независимости Украины экс-президент Петр Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени».
«Осенью-зимой в Украине вероятны масштабные политические протесты в любом случае. Будут ли, не будут уступки по Донбассу — неважно. В эту осень, на втором году президентства, радикальные оппоненты Зеленского попытаются прощупать его на крепость и начать уличный протест, к которому нынешняя власть демонстрирует высокую чувствительность», — сказал Бортник.
Следующие региональные выборы на Украине должны пройти 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.