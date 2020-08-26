В День независимости Украины экс-президент Петр Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени».
По мнению Бортника, таким образом правые силы пытаются оказывать давление на Зеленского, ожидая от него каких-то действий, которые они могли бы использовать как повод для организации протеста.
«Это могут быть какие-то компромиссы по "Минску" или какое-то изменение гуманитарной политики. Но правым нужно что-либо, что стало бы поводом для их возвращения в борьбу за власть, потому что сегодня электоральная социология показывает, что у правых победить на выборах шансов нет. В лучшем случае — это ниша в 25-30%», — сказал политолог.
Следующие региональные выборы на Украине должны пройти 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.