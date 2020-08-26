Сейчас шансов на победу у правых сил на Украине нет, и они ждут от президента Владимира Зеленского шага, который позволил бы им вернуться в борьбу. Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: Катализатором смены власти на Украине может стать Минский процесс © Facebook, Руслан Бизяев Петр Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени».

По мнению Бортника, таким образом правые силы пытаются оказывать давление на Зеленского, ожидая от него каких-то действий, которые они могли бы использовать как повод для организации протеста.

«Это могут быть какие-то компромиссы по "Минску" или какое-то изменение гуманитарной политики. Но правым нужно что-либо, что стало бы поводом для их возвращения в борьбу за власть, потому что сегодня электоральная социология показывает, что у правых победить на выборах шансов нет. В лучшем случае — это ниша в 25-30%», — сказал политолог.

Следующие региональные выборы на Украине должны пройти 25 октября 2020 года.

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