По его словам, в нынешней ситуации России лучше всего просто наблюдать за событиями в Белоруссии со стороны, а при наличии ресурса имело бы смысл вести работу по формированию пророссийского актива на будущее.
«И да, поменьше поднимать тему коллаборационизма времен ВОВ и идеологической преемственности. Это контрпродуктивно. Общество устало от дискуссий на исторические темы, и результат можно получить полностью противоположный. Как это уже вышло в Украине», — подчеркнул Розенвайн.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.
После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.