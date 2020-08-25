Белорусское общество устало от дискуссий на исторические темы, и России пора прекратить это делать, если она не хочет развития украинского сценария. Об этом левый политический философ Антон Розенвайн сказал в интервью изданию Украина.ру

«Белоруссия - это не Украина»: Тихановская выступила за сотрудничество с Россией © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«И да, поменьше поднимать тему коллаборационизма времен ВОВ и идеологической преемственности. Это контрпродуктивно. Общество устало от дискуссий на исторические темы, и результат можно получить полностью противоположный. Как это уже вышло в Украине», — подчеркнул Розенвайн.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.