Ранее в сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него был автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал его 15-летний сын Николай, также в военной экипировке и с оружием в руках.
«Это ответ на фотографию Тихановской с Бернаром Леви. Черная метка — принял», — считает Розенвайн.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.
После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.