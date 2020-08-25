Сцена с автоматом - ответ президента Белоруссии Александра Лукашенко на фотографию оппонентки Светланы Тихановской с французским философом Бернаром-Анри Леви. Об этом левый политический философ Антон Розенвайн сказал в интервью изданию Украина.ру

«Он упёртый»: Золотарёв прокомментировал видео Лукашенко с автоматом © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24

«Это ответ на фотографию Тихановской с Бернаром Леви. Черная метка — принял», — считает Розенвайн.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.