На прошлой неделе сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.
По мнению Самодурова, в своем нынешнем виде Координационный совет — структура абсолютно декоративная.
«Поддержка Европы и Запада также была и будет чисто символической. Да — политические заявления, да — санкции, но не более того. Президент Франции [Эммануэль] Макрон четко озвучил общую позицию европейских лидеров: "Мы не хотим второй Украины". Это значит, что Европа будет держаться от этой ситуации на безопасной дистанции», — сказал эксперт.
Он отметил, что США сейчас также не до ситуации в Белоруссии, так как там, во-первых, собственная «революционная ситуация» с протестами и погромами, а во-вторых, на носу выборы президента, которые тоже неизвестно чем закончатся.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.