Поддержка Белоруссии Западом чисто символическая, так как там не хотят повторения украинского сценария. Об этом политолог Вадим Самодуров сказал в интервью изданию Украина.ру

Россия или Запад: белорусская оппозиция пытается усидеть на двух стульях, а попала между © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.

По мнению Самодурова, в своем нынешнем виде Координационный совет — структура абсолютно декоративная.

«Поддержка Европы и Запада также была и будет чисто символической. Да — политические заявления, да — санкции, но не более того. Президент Франции [Эммануэль] Макрон четко озвучил общую позицию европейских лидеров: "Мы не хотим второй Украины". Это значит, что Европа будет держаться от этой ситуации на безопасной дистанции», — сказал эксперт.

Он отметил, что США сейчас также не до ситуации в Белоруссии, так как там, во-первых, собственная «революционная ситуация» с протестами и погромами, а во-вторых, на носу выборы президента, которые тоже неизвестно чем закончатся.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

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