Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с замгоссекретаря США Стивеном Биганом в Москве заявил о недопустимости попыток санкционного и политического давления на Минск. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства 25 августа

Лавров предостерег Бигана, что силы извне пытаются спровоцировать насилие в Белоруссии © ТАСС/POOL | ТАСС/POOL | Перейти в фотобанк

«В ходе обмена мнениями по текущей ситуации в Республике Беларусь с российской стороны акцентирована недопустимость попыток оказания санкционного и политического давления на Минск для подрыва процесса налаживания в стране взаимоуважительного диалога между властью и обществом», — рассказал Лавров.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.