Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом указал на то, что силы из-за границы пытаются спровоцировать насилие в Белоруссии. Текст опубликован на сайте дипведомства 25 августа

Дзермант: Польша, Литва и Украина пока не перешли красную черту в отношении Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант заявил Лавров.

По его мнению, Биган услышал эти «очень серьезные предостережения».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.