«Призыв наш заключался в том, чтобы эти страны, прежде всего, США и лидеры Евросоюза, обратили внимание на те круги, которые, скажем, в Польше, Литве всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Белоруссии нормализуется, и пытаются спровоцировать насильственные действия, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков. Мы считаем это крайне опасным», — заявил Лавров.
По его мнению, Биган услышал эти «очень серьезные предостережения».
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.