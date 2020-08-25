На Украине сложилась уникальная ситуация, так как она является самоуправляющимся государством. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

«Украина является самоуправляющимся государством, в котором, кто бы ни пришел к власти на самом деле, все структурные подразделения, институты власти действуют независимо от того, кто является президентом. Даже если завтра Зеленский, условно говоря, исчезнет, все будет функционировать и дальше в прежнем режиме», — объяснил политолог.

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Награда с диверсией. Окружение Зеленского показало свой непрофессионализм © president.gov.ua Петр Порошенко в День независимости 24 августа прошел в одном строю с участниками так называемой АТО и националистами. После этого в своей речи лидер «Евросолидарности» недвусмысленно намекнул на скорое свержение действующей власти, заявив, что «зелень падает по осени».

По словам Костя Бондаренко, это не более чем угроза, так как на сегодняшний день нет ни революционной ситуации, ни возможности каких-то реальных действий со стороны Порошенко против Зеленского.