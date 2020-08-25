По его мнению, в Белоруссии, в отличие от Украины, нет русофобски настроенного общества, а это значит, что Россия может выступить как примиряющая сторона между властями и оппозицией и предложить пути урегулирования сложившейся ситуации.
«Нужно сейчас давить на [президента Белоруссии Александра] Лукашенко: пусть он подпишет дорожные карты, еще лучше — новый Союзный договор. Запад же не стесняется признавать [оппонентку Лукашенко Светлану] Тихановскую. А почему бы Тихановскую сюда не пригласить в Россию, хорошо, не Тихановскую, а [оппозиционера Валерия] Цепкало? Почему бы не добиться освобождения [оппозиционера Виктора] Бабарико? Но если мы будем сидеть и ждать, тогда белорусы, как спелый плод, упадут в руки тех, кто будет насыщать их своими лозунгами, своими смыслами и даже своей символикой», — заявил Безпалько.
Он также предложил создать флаг Союзного государства, который протестующие могли бы использовать как альтернативу бело-красно-белому флагу.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.
После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.