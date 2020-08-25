Все чаще от разных экспертов звучат мысли о том, что если сейчас Лукашенко не остановит беспорядки - Белоруссию ждет украинский сценарий, с этим утверждением не согласен член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру 25 августа

Своё мнение Безпалько выразил в интервью изданию Украина.ру 25 августа.

По мнению эксперта, сравнивать Лукашенко и Януковича совершенно неуместно, ситуации у них абсолютно разные. Янукович, говорит Безпалько, был легитимным президентом, который не подавил кровавые протесты и безнаказанные убийства полицейских и мирных граждан, в отличие от него «назначивший сам себя» Лукашенко подавляет мирные митинги.

«Янукович мог быть отстранен от власти через год с небольшим в результате обычных демократических выборов, которые на Украине при всей условности демократии гораздо более честные, чем в Белоруссии, и президент сам себя не назначает. Что касается Януковича, то за ним стояла как минимум половина Украины, половина избирателей, жители Юго-востока, которых он предал, отказавшись от активной борьбы и пойдя на компромисс, будучи легитимным президентом. Лукашенко находится у власти уже 26 лет, в очередной раз он сам себя навязывает обществу, потому что власть для него и для его семьи — это вопрос существования», — сказал эксперт.

Богдан Безпалько: Лукашенко и Януковича объединяет только то, что оба пытались усидеть на двух стульях © РИА Новости, Нина Зотина Богдан Безпалько добавил, что единственное, что этих двух людей делает похожими — это желание усидеть на двух стульях одновременно.

Полный текст интервью читайте здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие не признают победу Александра Лукашенко, который по данным ЦИК Белоруссии набрал более 80% голосов. В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).