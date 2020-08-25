«Он [совет] какой-то уж очень опереточный. Но Запад будет его поддерживать. Но я бы не придавал сильного значения Координационному совету, это все-таки продукт технологий. Я бы сейчас на месте режима начал вести диалог с теми, кто может влиять на умы населения и может повести за собой широкие народные массы в противовес попыткам создать прозападное политическое ядро, которое способно увести Белоруссию от России», — сказал Кочетков.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей стране вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
Оппозиция создала Координационный совет и собралась добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью и проведения новых президентских выборов. Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.