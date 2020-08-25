«Нельзя вернуться в прежнее состояние, в то, как было при бабушке. То есть протесты пошли на спад, но если никаких правильных шагов сделано не будет, а прежде всего это касается интеграции с Россией, потому что без интеграции с Россией экономику Белоруссии из состояния кризиса вывести будет невозможно, нет других методов», — сказал Кочетков.
По его словам, ухудшение экономической ситуации внутри республики будет провоцировать новые недовольства, и все это рано или поздно выльется в новые протесты.
«Поэтому мяч на стороне Лукашенко и его аппарата. Насколько они на самом деле здраво оценивают ситуацию в республике и насколько критично они относятся к своей внешней политике», — добавил политолог.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей стране вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.