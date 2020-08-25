Сейчас необходимо начинать внутрибелорусский диалог. Об этом 24 августа заявил политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Разумков опасается, что Белоруссия может стать «большой точкой напряжения или войны» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, ухудшение экономической ситуации внутри республики будет провоцировать новые недовольства, и все это рано или поздно выльется в новые протесты.

«Поэтому мяч на стороне Лукашенко и его аппарата. Насколько они на самом деле здраво оценивают ситуацию в республике и насколько критично они относятся к своей внешней политике», — добавил политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей стране вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.