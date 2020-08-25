Встреча советников глав государств в "нормандском формате", которая должна была состояться 28 августа, отменена. Об этом 25 августа сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник

Ранее все стороны подтвердили информацию СМИ о том, что идет подготовка к встрече. В частности, президент Владимир Зеленский подтвердил дату встречи советников «нормандской четверки».

Экзамен для Киева. Каковы могут быть ближайшие результаты последней нормандской встречи © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

В соответствии с коммюнике было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в этом формате.

Планы лидеров европейских стран встретиться еще раз, чтобы обсудить проблему конфликта в Донбассе, сорвала пандемия коронавируса.