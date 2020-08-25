Ранее все стороны подтвердили информацию СМИ о том, что идет подготовка к встрече. В частности, президент Владимир Зеленский подтвердил дату встречи советников «нормандской четверки».    

Экзамен для Киева. Каковы могут быть ближайшие результаты последней нормандской встречи
Экзамен для Киева. Каковы могут быть ближайшие результаты последней нормандской встречи
© РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк
На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

В соответствии с коммюнике было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в этом формате.

Планы лидеров европейских стран встретиться еще раз, чтобы обсудить проблему конфликта в Донбассе, сорвала пандемия коронавируса.