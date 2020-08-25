«И главное, что те, кто планировал нынешнюю "оранжевую революцию" в Белоруссии, слишком шаблонно мыслят. Попытка с точностью до деталей повторить украинский сценарий, не учитывая особенности белорусского общества, белорусской истории, не дала этой революции развернуться так, как на Украине», — сказал Кочетков.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей стране вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
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