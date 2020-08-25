Было бы логично, если бы у белорусского протеста появилась своя собственная уникальная символика, которая не ассоциировалась бы ни с каким негативом в белорусской истории, но с креативом не очень хорошо. Об этом 24 августа заявил политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Тихановская заявила о начале «мирной революции» в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей стране вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.